La Repubblica – Spalletti è cambiato notevolmente, con lui si può aprire un ciclo

Antonio Corbo, penna de La Repubblica, ha analizzato l’exploit di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.

Secondo il giornalista sportivo, infatti, l’allenatore toscano starebbe dando il meglio di sè in questa ultima stagione, essendo in grado di mettersi a disposizione del gruppo squadra e di capire cosa possa significare essere napoletani. Ad oggi Spalletti continua a stupire per i risultati del Napoli, scrive Corbo, quasi come si stesse per aprire un ciclo azzurro in Italia, targato Napoli, capitanato dal toscano che si spera possa continuare a macinare gioco e punti in questa stagione fino ad ora eccezionale, travolgente e sorprendente.