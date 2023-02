Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in caso di permanenza di Nicolò Zaniolo alla Roma, il Milan sarebbe la prima scelta per lui. Tuttavia, si dovrebbe tenere d’occhio anche Juventus e Napoli come possibili destinazioni. Il Club Bianconero, infatti, è probabilmente la squadra che lo segue da più tempo, mentre i Blu pensano a lui come potenziale sostituto di Lozano nel caso in cui il messicano venga trasferito.