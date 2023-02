Di Canio: “Lo stadio è diventato un luogo di violenza e caos”

La partita che si è tenuta allo stadio Alberto Picco di La Spezia non sarà ricordata per il risultato sorprendente, poiché il Napoli ha battuto la squadra locale con un punteggio di 3-0, come prevedibile. Gli ultras spezzini rimarranno purtroppo nella memoria per i loro cori contro la squadra partenopea, in particolare rivolti al campione più amato, Diego Armando Maradona e al suo allenatore Luciano Spalletti.

Paolo Di Canio, ex giocatore e opinionista, ha rilasciato un’intervista a “Sky Calcio Club” in cui ha condannato i cori offensivi diretti alla memoria di Diego Armando Maradona al Picco di La Spezia: “Non è mai accettabile insultare un morto. Purtroppo sembra essere diventata l’ultima moda per provocare gli altri. Parole di chi un tempo era un appassionato tifoso, il cui stadio è ormai diventato luogo di violenza e caos”.