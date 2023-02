De Paola: “Osimhen oltre ogni limite, per me può valere 300 milioni”

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a Radio Punto Nuovo sul momento del Napoli.

In particolare la sua intervista si è focalizzata su Victor Osimhen e sulla valutazione del suo cartellino: “Ad oggi, se paragono Osimhen con le follie spese sul mercato da City e Chelsea, credo che possa valere 300 milioni di euro. Non vedo grandi differenze tra il suo valore attuale e quello di Mbappè: a livello tattico, anzi, il nigeriano aiuta molto di più la squadra rispetto al francese. Il Napoli farà grandi cose anche in campo europeo, attualmente non ci sono impossibile da battere o blasonate di cui aver timore come accadeva tempo fa. Le big di Europa non vivono un momento felicissimo“.