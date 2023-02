Damiani: “Il Napoli può arrivare fino in fondo in Champions!”

Oscar Damiani, attualmente procuratore sportivo ed ex calciatore, ha esaminato le potenzialità del Napoli a One Station Radio.

Secondo quest’ultimo gli azzurri dovrebbero puntare anche alla Champions League, competizione in cui gli uomini di Spalletti hanno già dimostrato di poter fare molto bene. Ecco quanto emerso dalla sua intervista: “Il Napoli gioca molto bene ed in Europa praticamente probabilmente il calcio migliore, ritengo che possa arrivare lontano con un pò di fortuna. In campionato, invece, è il Napoli il vero rivale di se stesso, il merito va all’allenatore che sta davvero mettendo in pratica un lavoro formidabile”.