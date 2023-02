Cori razzisti durante Spezia-Napoli: i tifosi di casa ribaltano la situazione

Nel corso del match Spezia-Napoli, i tifosi della squadra di casa hanno cantato cori razzisti nei confronti dei napoletani, di Maradona e Luciano Spalletti. Insulti che hanno rovinato l’atmosfera dell’intera partita.

Nonostante ciò, il quotidiano ligure Città della Spezia non attribuisce tutte le colpe agli spezzini. Al contrario, pone l’accento su una presunta reazione avuta via social da parte del popolo partenopeo, il quale avrebbe inneggiato all’alluvione del 2011 nelle Cinque Terre. Il giornale, infatti, parla di post di scherno in cui viene citato il disastro ambientale di 12 anni fa.