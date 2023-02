Condò – “Lo Spezia regala i tre gol al Napoli, ma bisogna dire una cosa…”

Paolo Condò, giornalista e opinionista televisivo per Sky Sport, ha detto la sua in merito alla partita Spezia-Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “I tre gol sono stati regalati dallo Spezia. Tuttavia, non sono propriamente piovuti dal cielo ma sono stati comunque frutto di un primo tempo continuamente offensivo per il Napoli e di una pressione mai allentata. Kvaratskhelia ha scosso più volte l’albero finché non sono cadute le pere mature che Osimhen ha prontamente raccolto. Continua così la marcia vincente degli azzurri attualmente a +13 sulla seconda in classifica”.