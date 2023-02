Chi lascerà la Serie A al termine della stagione 2022/2023: anteprima

L’attuale sorteggio del campionato italiano di calcio elite è iniziato alla fine dell’estate 2022 e si concluderà all’inizio di giugno 2023. Al torneo partecipano 20 squadre, che giocheranno in totale 38 turni. E se le squadre che si sono classificate dalla prima alla terza ottengono medaglie, le squadre dalla 18esima alla 20esima scenderanno di classe.

Dopo il primo turno, quattro squadre erano in lizza per la retrocessione in Serie B, ovvero: Cremonese, Sampdoria, Verona e Sassuolo. Dopo aver analizzato nel dettaglio ogni squadra, si può giungere alla conclusione quale delle squadre potrà mantenere il permesso di soggiorno in Serie A.

Cremonese

I “grigiorossi” nella stagione precedente hanno giocato nel secondo campionato italiano più forte e nella prossima stagione, con grande probabilità, torneranno. Dopo il primo turno del campionato italiano di calcio elite, i ragazzi di Davide Ballardini erano all’ultimo posto. La Cremonese era separata dal 17esimo posto di nove punti. Da segnalare che in 19 partite di campionato le “tigri” non hanno mai vinto, 8 volte hanno dipinto il mondo e perso in 11 casi. Inoltre, l’idea di Giovanni Arvedi ha avuto uno dei peggiori attacchi del campionato. Visti i risultati della squadra della città di Cremona, sarà estremamente difficile per David Okereke e soci evitare la retrocessione.

In termini di gioco, la Cremonese sembra francamente debole. Quindi la partenza delle “tigri” dall’élite è una questione di tempo. Se pensi che i “grigirossi” potranno mantenere la loro residenza nell’élite e vuoi scommettere su di esso, ti consigliamo di farlo su https://mosbetbd.com/.

Sampdoria

Gli Anelli Blu stanno vivendo una stagione francamente debole e rischiano un calo di categoria al termine del campionato nazionale. In 19 partite giocate, la Samp ha segnato solo 9 punti. Dopo aver subito 14 sconfitte, Doria ha sconfitto solo Cremonese e Sassuolo. Entrambe le vittorie erano in trasferta. Inoltre, i “marinai” hanno dipinto il mondo con Juventus, Lazio e Bologna. Nell’ambito degli ottavi di finale di Coppa Italia, i ragazzi di Dejan Stankovic sono volati fuori dalla Fiorentina. Così ora i genovesi possono concentrarsi completamente sul campionato.

I marinai sono estremamente instabili e raramente segnano punti. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Nazionale, i Cerchi azzurri avrebbero potuto migliorare, invece hanno perso contro Empoli e Udinese. In generale la Sampdoria non ha i presupposti per la salvezza dalla retrocessione in serie inferiore.

Verona

I gialloblù non si presentano al meglio nell’attuale sorteggio di Serie A. Allo stesso tempo, i reparti di Marco Zaffaroni hanno iniziato abbastanza bene il 2023, avendo ottenuto 7 punti su 12 possibili. Dopo aver dipinto il mondo con il Torino, gli Scaligeri hanno sconfitto Cremonese e Lecce con lo stesso punteggio di 2:0, e hanno perso anche contro l’Inter in un’aspra lotta a Milano. In generale, i “mastini” hanno dimostrato di saper aggiungere. Se i concorrenti del Verona continuano a perdere punti e la progenie di Maurizio Setti guadagnerà punti di credito, allora il Verona potrebbe benissimo mantenere il suo posto nell’élite.

Il Verona ha iniziato a vincere più spesso, vincendo più partite di campionato a gennaio rispetto al 2022. I “giallo-blu” hanno una rosa abbastanza buona, e se non ci sono problemi con il lavoro di squadra, allora i “mastini” possono fare un miracolo e accontentare i loro tifosi.

Sassuolo

I nero-verdi stanno facendo una stagione anonima e per la squadra c’è il rischio retrocessione in serie B. Nel 2022 il Sassuolo riuscì a battere Lecce, Torino, Salernitana e Verona. Ma nel 2023 il club emiliano-romagnolo esordisce con le sconfitte di Sampdoria, Fiorentina e Lazio, e pareggia anche con il Monza. Dopo il primo giro, i ragazzi di Alessio Dionisi erano davanti al 18° Verona di cinque punti. Considerando il gioco instabile nato da un’idea di Giorgio Squinzi, questo divario non può essere considerato impressionante e perdere questo vantaggio è più che reale.

Il Sassuolo deve iniziare a raccogliere punti con maggiore regolarità. La lotta con Salernitana e Verona per il diritto alla permanenza in Serie A dei “nero-verdi” si preannuncia durissima.

La nostra previsione

Sampdoria e Cremonese mostrano risultati estremamente instabili e con alta probabilità non riusciranno a correggere la situazione attuale. Tigri e Marinai quindi molto probabilmente inizieranno la prossima stagione in Serie B. Il Verona ha iniziato a migliorare dopo la pausa invernale e deve dare il massimo per superare Sassuolo, Salernitana o Spezia. L’arretrato di “mastini” non è critico ed è del tutto possibile ridurlo. Quindi gli “Scaligeri” hanno buone possibilità di essere salvati. Il Sassuolo non è stabile, e se va avanti così i “neroverdi” lasceranno passare davanti ai veronesi.