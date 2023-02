CdS – Spalletti: “Nessuno pensava che avremmo fatto un filotto così…”

Nel corso del post partita di Spezia-Napoli, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni. A riportarle, l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Alla domanda sulla questione scudetto e il percorso Champions (in vista della ripresa), il tecnico toscano ha risposto così: “All’inizio nessuno era convinto che avremmo fatto un filotto del genere. Nessuno. E ora nessuno pensa che altre squadre possano fare filotti simili. Abbiamo il dovere di ripeterci e andare avanti. Nella vita ci sono momenti in cui o aspetti e ti fermi o giochi al raddoppio: noi non abbiamo dubbi”.