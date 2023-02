CdS – Spalletti: “La squadra ha dimostrato maturità in un campo difficile…”

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del post partita di Spezia-Napoli. A riportarle, l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il tecnico toscano ha elogiato il carattere mostrato in campo dai suoi ragazzi: “La squadra ha dimostrato maturità in una partita così e su un campo così. Siamo stati pronti nonostante le difficoltà: lo Spezia ci ha tolto spazio sulla profondità ed è stato molto ordinato. L’episodio del secondo tempo ci ha spianato la strada, ma la squadra ha fatto quello che volevo per portare a casa il risultato”.

Poi, parentesi di Kvara e Osimhen: “State sicuri che Osimhen ricambierà e permetterà a Kvara di rifare il gol. È una questione di valore, disponibilità e amicizia. Volere il risultato di squadra prima di quello individuale. Abbiamo bisogno del loro estro e della loro qualità: sono quelli che possono fare la differenza”.