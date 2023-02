Buscaglia: “Il Napoli può puntare alla Champions: non ha pressioni”

Il giornalista di Dazn, Ricky Buscaglia, è intervenuto a Radio Crc per parlare di Napoli e di Champions.

Quest’ultimo è convinto che gli azzurri possano lottare per la vittoria della Champions League: “Il Napoli quest’anno ha davanti a sè un’occasione irripetibili: giocarsi la vittoria della Champions fino alla fine, senza alcuna pressione. Gli azzurri hanno avuto una crescita davvero esponenziale ed imponente, mi viene in mente Osimhen da questo punto di vista, stesso discorso per Kvara, il cui rendimento credo che non fosse nelle aspettative di nessuno”.