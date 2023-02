Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, sempre vicino alle vicende Juventus, ha commentato un articolo pubblicato ieri da La Gazzetta dello Sport titolato “Vincere Coppa Italia e Europa League: così Allegri spera nell’Euro qualificazione”.

Secondo il noto giornalista, questa qualificazione ‘Non ci sarà mai: e sarebbe il caso che ai tifosi lo si dicesse L’UEFA già oggi ha gli elementi per escludere la #Juventus dalle coppe per 2/3 anni Per l’Europa se ne riparla fra 5-6 anni’.