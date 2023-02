Victor Osimhen è sempre più il trascinatore, insieme al georgiano Kvaratskhelia, di questo Napoli e il suo valore è sempre più in crescita. Nelle ultime 5 partite è sempre andato a segno e in campionato vanta 16 gol in appena 17 partite giocate, rendimento paragonabile solo a quello del norvegese Haaland. Sono ben 17 gol stagionali in 20 partite, soltanto uno in meno dell’intera passata stagione. Ulteriore dimostrazione di quanto stia crescendo e di quanto il suo contributo sia indispensabile per i partenopei.

Per Osimhen c’è un motivo in più per continuare a segnare. Nel suo contratto infatti, sono presenti vari bonus in base al raggiungimento di determinate soglie gol: 130 mila euro al raggiungimento dei 20 gol, 130 mila euro al raggiungimento dei 25 gol ed infine 130 mila euro al raggiungimento dei 30 gol.