Sono ben 51 i gol realizzati da Victor Osimhen nelle ultime quattro stagioni fra Lille e Napoli, in appena 94 presenze in campionato: dal 2019/20 ad oggi, fra chi ha realizzato almeno 50 gol nei maggiori cinque campionati europei, soltanto l’attaccante norvegese del Manchester City, Erling Haaland, siglando 86 reti complessive, ha realizzato meno partite del nigeriano.

In questa stagione Osimhen inoltre è già a quota 16 gol in campionato, due in più dello scorso anno ma con ben 10 partite giocate in meno.

a cura di Emanuele Cantisani