Nell’ultima finestra di calciomercato, grazie all’operato di Cristiano Giuntoli e alla volontà di Aurelio de Laurentiis, il Napoli ha effettuato un vero e proprio restauro della rosa. Per i tanti che sono arrivati (Kvaratskhelia, Kim Min-Jae, Olivera, Ostigard, Ndombèle, Simeone, Raspadori su tutti), altrettanti sono partiti. Ecco il loro rendimento nelle rispettive squadre in questa prima parte di stagione:

Ospina: compagno di Cristiano Ronaldo, il portiere è titolarissimo nell’ Al-Nassr, che primeggia nel campionato saudita, e può vantare ben 7 cleen sheet in sole 13 partite;

Koulibaly: il centrale senegalese non sta attraversando la sua migliore stagione, il suo Chelsea attualmente nono in Premier League non gli sta concedendo il giusto spazio (solo 12 partite da titolare in campionato, condite con 2 gol)

Ghoulam: attualmente all’Angers, ma con soli 20 minuti giocati in campionato

Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo, sta disputando una stagione di alti e bassi con il Psg, 11 presenze da titolare con il PSG e un solo gol siglato in Ligue1

Ounas: l’esterno algerino, attualmente al Nizza, continua la sua carriera caratterizzata da una profonda discontinuità, solo 9 presenze da titolare in campionato con un gol

Mertens: Dries è senza dubbio colui che dopo l’esperienza al Napoli sta continuando a dar spettacolo nella sua nuova squadra, il Galatasaray; primo nella SuperLIG vanta 20 partite giocate con ben 5 reti messe a segno

Insigne: l’esterno italiano al Toronto, è attualmente in vacanza per via della fine del MLS, nella scorsa stagione ben 6 reti e 2 assist in sole 11 partite per lui

Petagna: l’ex bulldozzer azzurro, attualmente al Monza, può vantare un solo gol in 11 presenze di campionato