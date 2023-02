Marotta prima di Inter-Milan: “Il Napoli merita il primo posto”

Nel pre-partita di Inter–Milan è intervenuto ai microfoni di Dazn l’amministratore delegato neroazzurro Giuseppe Marotta, ecco le sue dichiarazioni:

“Oggi da qui in avanti ci sono ancora partite da giocare. Oggi non è determinante, lo è sul piano della emotività perché è un derby. Entrambe vogliono vincere per regalare qualcosa di importante ai tifosi. Poi ripeto, ci sono tante giornate davanti. Il Napoli merita il primo posto, noi dobbiamo certamente arrivare a conquistare un posto in Champions”