A trionfare nel derby di Milano è l’Inter di Simone Inzaghi, vittoria di misura per 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Lautaro Martinèz. I neroazzurri salgono a quota 43 in classifica, rimanendo a -13 dal Napoli ma allungando a +3 sulla Roma dell’ex Mourinho.

Il Milan, sempre più in crisi alla terza sconfitta consecutiva e con 0 vittorie nelle ultime 7, resta a quota 38 al sesto posto. I rossoneri hanno gli stessi punti di Atalanta e Lazio, ma con i biancocelesti che contano una partita in meno. Il 3-5-2 di Pioli, non è riuscito a dare una svolta alla squadra, costringendoli a subire il gioco neroazzurro per quasi la totalità dei ’90 minuti. Leao in panchina, Messias in posizione di mezz’ala piuttosto spaesato, la coppia Origi-Giroud… sono indubbiamente scelte che faranno discutere.