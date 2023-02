La tanto attesa doppia sfida tra Eintracht Francoforte e Napoli si sta avvicinando sempre di più, infatti l’andata si terrà in Germania il 21 febbraio, tra poco più di due settimane. Sebbene possano ancora cambiare molte cose e l’apparente superiorità dei partenopei, la sfida contro i tedeschi nasconde molte insidie.

La squadra allenata dall’austriaco Glasner, è attualmente quinta in Bundesliga e reduce da ben 7 risultati utili consecutivi in campionato. Nel 3-4-2-1 emergono alcuni nomi piuttosto blasonati, come quelli di Trapp e Gotze, ma sopratutto giovani talenti di cui probabilmente sentiremo parlar in futuro. Questi sono Lindstrom e KoloMuani, su tutti. Il primo è un trequartista danese, classe 2000, con già 9 gol e 2 assist in questa stagione, mentre il secondo è una prima punta con ben 12 gol ed 11 assist al corrente. E’ proprio quest’ultimo, autore tra l’altro di un buon mondiale con la Francia anche se macchiato dall’errore a tu per tu con Martinèz durante la finale, che è la stella e il trascinatore dei tedeschi.