Alla Gazzetta dello Sport il giornalista sportivo Stefano Agresti ha commentato l’andamento del nostro campionato, soffermandosi in particolar modo su quello del Napoli. Ecco le sue parole:

“Dopo venti giornate, quasi ventuno, il Napoli è inattaccabile: perchè gioca meglio, è molto più forte di ogni concorrente, non ha tentennamenti, sbaglia quasi mai e quando gli accade sa subito rimediare. La superiorità del Napoli degli azzurri è talmente netta che nemmeno a Napoli riescono ad esser scaramantici: lo scudetto lo danno per vinto, semmai ora coltivano legittime ambizioni da Champions.”

a cura di Emanuele Cantisani