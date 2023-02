Vinicio: “Spalletti è un rivoluzionario proprio come me nel ’74, tra le due squadre c’è una similitudine”

Luis Vinicio, storico ex allenatore del Napoli negli anni ’70, ha parlato della squadra azzurra e del mister Luciano Spalletti ai microfoni de Il Mattino. Secondo l’ex tecnico tra il suo Napoli e quello attuale c’è una similitudine, che è rappresentata dallo spirito. Inoltre ha elogiato Spalletti e lo ha definito rivoluzionario, proprio come lui nel 1974, quando c’erano giocatori come Bruscolotti. Queste le sue parole: “L’allenatore in una squadra non è uno qualsiasi, se dentro ha energia, porta quelli intorno a lui ad avere grande senso di responsabilità e a dare tutto quello che si ha, anche qualcosa in più. Proprio per questo Spalletti mi somiglia molto, è un rivoluzionario, proprio come me nel 1974, quando feci una rivoluzione che inizialmente la squadra fece fatica ad accettare. Quando poi lo accettarono creammo un Napoli che ancora oggi è nei cuori dei tifosi. La similitudine tra questa squadra e la mia è rappresentata dallo spirito. I miei Clerici, Baschirotto ed Esposito è ovvio che non possono essere paragonati ai giocatori d’oggi. La coesione di questi ragazzi però non sfugge a chi come me ha vissuto il calcio fin da piccolo. Non mi meraviglia questo cammino straordinario e non vedo l’ora arrivi la festa Scudetto”.