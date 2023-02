Per Luciano Spalletti la trasferta di La Spezia non è una trasferta come le altre, per i suoi trascorsi: infatti, il tecnico del Napoli ha giocato quattro anni nella squadra ligure e lì ha lasciato un buon ricordo.

Il fresco vincitore del premio di “Allenatore del mese” sarà accolto bene a La Spezia, come accadde l’anno scorso, quando fu acclamato dal pubblico spezzino, amore ricambiato dal tecnico per la città spezzina.

Infatti, Spalletti ha conosciuto sua moglie a La Spezia e lì sono nati i suoi primi due figli, per cui, sicuramente, non sarà una trasferta come le altre.

Fonte: SportMediaset.