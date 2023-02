Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro lo Spezia. Queste le sue parole: “Solo i fatti ed i risultati possono scrivere la storia e dobbiamo essere consapevoli di questo. Non dobbiamo abbassare la guardia perché ci sono squadre in salute dietro di noi come l’Atalanta. Può succedere di tutto e bisogna farsi trovare al meglio altrimenti rischi di rimanerci male”.