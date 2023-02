Spal-Bari – I biancorossi vincono 3-4 ma soffrono nel finale, ancora a segno l’obiettivo azzurro Cheddira

Il Bari della famiglia De Laurentiis torna a vincere in campionato dopo due sconfitte consecutive vincendo contro la Spal fuori casa. Per i biancorossi si tratta di un successo importantissimo in ottica promozione e che li vede al quinto posto a 4 lunghezze dal Genoa secondo. Per il club pugliese arrivano due gol per tempo, nella prima frazione a segno Folorunsho al 20′ e Sebastiano Esposito al 26′. Nella ripresa arriva anche il terzo gol che porta la firma di Antenucci al 56′, e la Spal al 62′ trova la rete con Moncini. Al minuto 67 arriva anche il gol del solito Walid Cheddira, l’obiettivo azzurro ha trovato quest’oggi la rete numero 13 in campionato. Nonostante un risultato tranquillo fino all’80’, il Bari rischia di farsi clamorosamente rimontare, al minuto 81 arriva la prima rete in Serie B di Radja Nainngolan, che 2 minuti dopo serve l’assist del 3-4 finale.