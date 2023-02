Sassuolo-Atalanta – Le formazioni ufficiali dell’ultimo match del sabato di Serie A

Il sabato di Serie A si chiude con la bella sfida tra il Sassuolo di Dionisi e l’Atalanta di Gasperini. Il club neroverde arriva dalla grande vittoria in casa del Milan per 2-5, e vuole continuare a scalare una classifica non bellissima al momento. Dall’altra parte c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che arriva da buoni risultati in campionato ma è stata eliminata dalla Coppa Italia dall’Inter. L’ex tecnico dell’Inter per il match col club neroverde si affida ai due giovani Hojlund e Lookman che stanno sorprendendo in questo campionato. Dall’altra parte Dionisi schiera come punta Defrel e al suo fianco Laurentié e Domenico Berardi. Queste le formazioni ufficiali del match:

Sassuolo – Consigli; Zortra; Erlic; Ferrari; Rogerio; Frattesi; Obiang; M.Henrique; Laurentié; Defrel; Berardi

Atalanta – Musso; Scalvini; Toloi; Djimsiti; Ederson; De Roon; Mæhele; Hateboer; Lookman; Koopmeiners; Hojlund