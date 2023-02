Roma-Empoli – Le formazioni ufficiali del match delle ore 18 allo stadio ‘Olimpico’

In questo sabato di Serie A c’è anche la sfida allo stadio ‘Olimpico’ tra la Roma di José Mourinho e l’Empoli di Zanetti. La squadra della capitale arriva da due sconfitte molto pesanti negli ultimi 6 giorni, quella col Napoli in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Il club toscano arriva all’Olimpico con 6 risultati utili consecutivi e la vittoria a Milano con l’Inter di due settimane fa. La Roma che deve a meno del separato in casa Zaniolo si affida alle magie di Paulo Dybala e a Lorenzo Pellegrini alle spalle di Tammy Abraham. Nella formazione azzurra dal primo minuto ci sono in attacco Caputo e Satriano e alle loro spalle il classe 2003 Tommaso Baldanzi, che ha già segnato 4 reti in questo campionato. Queste le formazioni ufficiali

Roma – Rui Patricio; Smalling; Ibanez; Mancini; Zalewski; Matic; Cristante; El Shaarawy; Dybala; Pellegrini; Abraham

Empoli – Vicario; De Winter; Ebuhei; Luperto; Parisi; Marin; Bandinelli; Akpa Akpro; Baldanzi; Caputo; Satriano