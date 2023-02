Pioli, attuale allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Inter menzionando anche il Napoli. Queste le sue parole: “La zona Champions è ormai il nostro obiettivo principale e non va sottovalutato. Per quanto riguarda lo scudetto, basta confrontare la classifica con gli altri campionati per vedere il grande lavoro che sta facendo il Napoli, davvero impressionante. Con le altre siamo lì e ce la giochiamo fino alla fine”.