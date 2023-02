Inter-Napoli Primavera – Per i ragazzi di mister Frustalupi pesante sconfitta per 4-0 a Milano

Il Napoli Primavera di mister Frustalupi cade vertiginosamente in casa dell’Inter Primavera che rifila ben 4 reti agli azzurrini in un match a senso unico. L’Inter si impone per 4-0 in uno scontro che poteva significare molto per le sorti della squadra azzurra in ottica salvezza. Il match viene aperto da una doppietta di Stankovic nei primi 21 minuti che indirizza subito la partita, ed è il 3-0 al 34′ che la chiude definitivamente. Dopo la terza rete da parte di Kamate la partita vede un paio di sortite offensive degli azzurri, che però non riescono a fare male, e al 72′ la partita la chiude Curatolo. Nel finale arriva anche il 5-0 dei neroazzurri che però viene annullato per fallo su un giocatore azzurro. Ora la squadra di mister Fruslatupi si trova relegata al terzultimo posto e con una partita in più rispetto alle squadre che si trovano posizionate meglio in classifica.