Fornoni, giornalista dell’Ansa, è intervenuto in onda su 1Station Radio. Queste le sue parole: “Spalletti ha individuato nell’Atalanta la vera antagonista soprattutto per la tendenza delle altre inseguitrici, che fanno sempre peggio. Gasperini ha evidenziato la mancanza di giocatori importanti come Zapata, Muriel e Pasalic che hanno un solo gol a testa in questa stagione. Credo che Gasperini non confidi in una rimonta scudetto, la distanza è abissale”.