Eintracht-Herta Berlino – I prossimi avversari degli azzurri in Europa vincono 3-0 e continuano la loro striscia positiva

L’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League, continua a vincere e batte per 3-0 l’Herta Berlino. La squadra allenata da Glasner con questa vittoria si porta al quinto posto in classifica ed è solo a 4 punti dall’Union Berlino attualmente primo. I prossimi avversari degli azzurri in Europa degli azzurri con questa vittoria portano a 7 la striscia di risultati utili consecutivi grazie alle due reti di Kolo Muani e al gol di Buta nel finale di partita.