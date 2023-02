Il direttore sportivo dell’Empoli, Pietro Accardi, ha parlato ai microfoni del “Corriere dello Sport”: la squadra empolese sta lavorando bene e, come al solito, mette in risalto tanti giovani.

Il ds ha parlato di due giocatori copertina di questa squadra, come Vicario e Baldanzi. Queste le sue parole:

“Vedremo cosa succederà su Vicario, al momento ci sono delle voci dall’estero. Ma è tutto ancora in bilico: per ora ce lo godiamo, è una grande persona, si allena tanto ed è un ottimo professionista. Non so se in estate ci lascerà, ma gli auguro di ottenere tutto quello che merita. Baldanzi? E’ piccolino ma ha una pulizia tecnica e una rapidità di tocco impressionante, uno come lui deve ambire alla Nazionale”.

Fonte: Corriere dello Sport