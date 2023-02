Ballardini sul Napoli: “Abbiamo una settimana per preparare la partita, vogliamo affrontarla al meglio”

Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato al termine della sconfitta contro il Lecce. Queste le sue parole: “Abbiamo una settimana intera per preparare il match contro il Napoli rispetto a questa settimana considerando la partita in Coppa Italia. Per noi tutti i match sono uguali e hanno tutti la stessa difficoltà. Vogliamo affrontare al meglio il Napoli per migliorarci”. Ricordiamo che la Cremonese torna al Maradona poche settimane dopo la clamorosa vittoria al Maradona in Coppa Italia ai rigori.