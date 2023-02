Zoff: “Gollini è un portiere che dà buone garanzie, è un estremo difensore buono da avere nel Napoli”

Dino Zoff, ex portiere del Napoli e della Juventus e leggendario estremo difensore della Nazionale ha parlato ai microfoni di KKN di Pierluigi Gollini, nuovo acquisto azzurro. L’ex numero 1 della Juventus ha parlato molto bene dell’ex Atalanta e lo ha definito un portiere che offre buone garanzie. Queste le sue parole: “Gollini è un portiere che offre buone garanzie. L’ho visto l’anno scorso e ha sempre fatto abbastanza bene quando chiamato in causa. Penso sia un estremo difensore molto buono per la rosa del Napoli. Se mi sarebbe piaciuto giocare con Maradona? Mi è piaciuto anche giocare nel Napoli di Sivori, Altafini e tutti gli altri”.