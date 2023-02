TMW – Le probabili formazioni di Spezia-Napoli di domenica, possibilità Olivera dal 1′

Il Napoli domenica a pranzo affronterà lo Spezia fuori casa in una sfida importante considerando la sfida nel derby tra Inter e Milan. Mister Spalletti contro i bianconeri dovrebbe giocare con quasi tutta la formazione base, ma ci potrebbe essere un piccolo cambiamento. Secondo TMW nella sfida di domenica potrebbe partire dal 1′ minuto Mathìas Olivera al posto di Mario Rui sulla fascia sinistra. A centrocampo al momento Anguissa e Zielinski dovrebbero partire dall’inizio, ma Ndombele ed Elmas insidiano i due per un posto da titolare. Il tecnico dello Spezia Gotti non può contare su Gyasi e Nzola in attacco, e per questo dal primo minuto dovrebbero esserci Verde e Shomurodov. Queste le probabili formazioni:

Spezia – Dragowski; Amian; Caldara; Nikolau; Holm; Bourabia; Ampadu; Agudelo; Reca; Verde; Shomurodov

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Kim; Rrahmani; Olivera; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia