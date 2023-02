Ssc Napoli, il report di allenamento del giorno 3 febbraio. Tutti disponibili per Spalletti

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 3 febbraio. Sono rientrati a lavoro Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski, che ieri hanno svolto differenziato.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica per la 21esima giornata di Serie A (ore 12.30). La squadra ha iniziato la sessione con torello sul campo 2. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto lavoro tecnico tattico specifico alternandosi tra campo 2 e campo 3. Chiusura con partitina a campo ridotto. Tutti gli uomini del gruppo hanno svolto intera seduta”.