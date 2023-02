Spezia-Napoli, occhio al giallo. Un azzurro tra i diffidati

Domenica 5 febbraio, alle ore 12:30, il Napoli giocherà in casa dello Spezia. Il match è un’occasione per poter aggiungere un’altra vittoria alla sterminata collezione di quelle già ottenute in questa stagione. Tuttavia, gli azzurri dovranno fare attenzione non solo agli aquilotti, ma anche ad evitare sanzioni disciplinari. In particolare, Kim Min-jae dovrà fare attenzione a non ricevere un cartellino giallo. Il difensore sudcoreano infatti è diffidato, e in caso di ammonizione salterebbe la prossima partita casalinga in cui gli azzurri fronteggeranno la Cremonese.