Spezia-Napoli, l’assessora Saccone: “Credo che stavolta ci sarà un clima più sereno”

Patrizia Saccone, assessora della città di La Spezia di origini napoletane, è stata intervistata dal portale Città della Spezia a proposito del match che vedrà sfidare gli azzurri e gli aquilotti.

“Seguirò la sfida allo stadio con mia figlia e credo che grazie al vantaggio del Napoli sulla seconda in classifica ci potrà essere un clima sereno nei tifosi. Ma anche se fosse stata una partita decisiva, mi sarei augurata che i facinorosi siano allontanati una volta per tutte dagli stadi e da tutte le competizioni sportive, sia chi è in campo ad istigare che chi è sugli spalti. Penso che la guerra che purtroppo è in atto in questi mesi in Europa possa essere un monito per le nuove generazioni: la violenza ha sempre degli effetti e mi auguro che i giovani lo possano capire”.

“Lo scorso anno purtroppo ci furono eventi vergognosi, tutto completamente inutile come è sempre la violenza. Lo scorso maggio oltre al danno ci fu anche la beffa, mi auguro che i violenti non possano mettere più piede negli stadi. Io trovo giuste le misure che si sono prese nelle scorse settimane dopo i fatti accaduti in autostrada. È giusto che anche i club imparino, così come i tifosi, che come sbaglia uno, purtroppo, ci possono rimettere tutti. Le misure intraprese credo siano state necessarie e ora mi auguro che bastino”.

“Il mio cuore è diviso a metà. Sono stata anche assessora allo Sport, lo Spezia l’ho visto crescere, salire in Serie A, e sono centinaia le manifestazioni che il club ha fatto per la città e con la città, anche con le associazioni no profit. Ma è ovvio che per le mie radici sono divisa a metà: sono da trent’anni qui, ma sono comunque nata a Napoli e in casa siamo una famiglia metà juventina e metà napoletana. Anche se quando gioca lo Spezia siamo tutti tifosi delle Aquile. Pronostico? Dico un 2-2 che regala un punto a testa e fa felici tutt”.