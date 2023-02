Sirigu: “Lascio Napoli con dispiacere. Auguro loro che le cose vadano per il verso giusto”

Salvatore Sirigu, ex portiere del Napoli, è stato presentato dalla sua nuova squadra, la Fiorentina. Per l’occasione, ha ripercorso la sua breve esperienza in maglia azzurra.

“La scelta di Firenze? È spuntata questa possibilità, ci abbiamo riflettuto ed è sembrata la miglior cosa per il momento. Lascio Napoli con dispiacere, mi sono trovato bene, ma significa anche quale valore abbia la Fiorentina”.

“Dall’obiettivo scudetto all’obiettivo Coppa Italia? L’esperienza che ho è di credere in alcuni principi. Quello fondamentale è il lavoro quotidiano, penso di poter spiegare come sviluppare una carriera ed essere vincenti. Ho avuto la fortuna di far parte di squadre importanti, porto esperienza fuori e dentro al campo. Auguro al Napoli che le cose vadano per il verso giusto, così come noi possiamo toglierci soddisfazioni qui”.