Repubblica – Osimhen segna e guadagna, pronto un bonus ai 20 gol. I dettagli

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito di Victor Osimhen, tra i calciatori maggiormente sotto i riflettori di questo Napoli. Il nigeriano è in stato di grazia e i suoi gol a raffica stanno contribuendo in maniera significativa alla conquista dello Scudetto. Per lui sono pronti anche dei bonus legati alle sue realizzazioni. Infatti, se l’ex Lille dovesse raggiungere quota 20 gol, gli spetterebbe un bonus di 135 mila e 150 euro, come previsto da contratto. Ma non si tratta dell’unico, visto che i prossimi sono fissati a quota 25 e 30 gol. La prossima sfida del bomber sarà raggiungerli.