Mpasinkatu: “Osimhen è maturato molto, con Gattuso ha avuto molti problemi”

Durante Tmw Radio, Malu Mpasinkatu, direttore sportivo e conoscitore del calcio africano, è stato ospite nella trasmissione ‘Piazza Affari’.

Ecco quanto dichiarato:

“Sull’aspetto della ferocia sottoporta Osimhen è migliorato tanto. Prima il nigeriano aveva bisogno di 3 o 4 occasioni per sbloccarsi. Ora fa gol alla prima occasione. Nzola è un Lukaku della situazione, mentre Lookman è molto forte tecnicamente. La qualità migliore di Okereke e Dia è la loro velocità. Osimhen ora è maturato molto. Con Gattuso ha avuto molti problemi fisici. Ora Spalletti invece lo sta sfruttando al massimo. Nzola, dal Trapani in poi, ha fatto scuola ed è migliorato di anno in anno. Lookman rappresenta quel che vediamo spesso nel nostro campionato: in Premier un giocatore normale, in Serie A un giocatore importante. Mi viene in mente Abraham, che era un esubero al Chelsea, che qui lo scorso anno ha fatto la differenza. Lì si gioca ad alto ritmo”.