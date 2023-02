Mora su Mario Rui: “Uno dei migliori, è fondamentale per questa squadra”

Nicola Mora, ex calciatore di Spezia e Napoli, è stato ospite di “1 Football Club” su 1 Station Radio ed ha rilasciato alcune dichiarazioni su Mario Rui:

“La copertina tende ad essere sempre degli attaccanti, però anche i difensori, in un 4-3-3 divengono fondamentali sia in fase difensiva che offensiva. Mario Rui ha finora fornito ben sette assist, uno dei migliori. Se gli esterni riescono a fare così bene è soprattutto merito di Spalletti. Si sono affermati come giocatori di spessore tecnico e carismatico, seppur giunti in punta di piedi a Napoli. Con i nuovi arrivi, poi, c’è stata anche una maggiore concorrenza, e ciò ha giovato alle prestazioni dei suddetti”.