Modugno: “Al momento non ci sono bonus in caso di vittoria perché già molti bonus ci sono nei contratti”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della possibilità di bonus ai giocatori in caso di vittorie. Al momento sembra non ci sia stata nessuna promessa da parte del presidente azzurro riguardo bonus per la vittoria finale perché già presenti nel contratto. Queste le parole del giornalista: “C’è una visione, più che altro aziendale, per cui il presidente azzurro ha sempre ritenuto ci siano bonus molto ricchi all’interno dei contratti al raggiungimento di determinati obiettivi. Per questo sono già previsti nei contratti i bonus in caso di vittoria. Poi ci sta il presidente a fine campionato possa fare una sorpresa ai calciatori, ma in questo momento non è previsto nessun premio”.