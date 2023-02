Marchegiani: “Penso che le tre squadre in Champions passino perché il sorteggio non è stato impossibile”

L’ex portiere Luca Marchegiani è stato intervistato ai microfoni di Tuttosport e ha parlato anche del sorteggio di Champions delle tre italiane agli ottavi. Secondo Marchegiani le due milanesi e il Napoli hanno la possibilità di arrivare ai quarti considerato il sorteggio non impossibile. Queste le sue parole: “Mi auguro e penso che le tre squadre in Champions hanno la possibilità di passare perché il sorteggio non è stato impossibile per nessuna delle tre squadre. Ci vorrà sicuramente tanta attenzione ma una, due o forse tre squadre me le aspetto ai quarti”.