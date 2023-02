Il Napoli Primavera domani affronterà l’Inter Primavera a Milano per la giornata 17 del campionato Primavera 1. I ragazzi di mister Frustalupi arrivano da 3 risultati utili consecutivi in campionato e con una vittoria potrebbe sorpassare i neroazzurri. I convocati del mister degli azzurrini per la sfida di domani a Milano:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, Boni, D’Avino, Giannini, Hysaj, Koffi, Lamine, Lettera, Marchisano, Marranzino, Obaretin, Pesce, Rossi, Sahli, Spavone, Turi.