Gasperini: “Il Napoli sta giocando una stagione straordinaria, forse superiore a quanto fatto con Maradona”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra l’Atalanta e e il Sassuolo. Al tecnico bergamasco hanno anche chiesto ciò che si è ripetuto tanto negli ultimi anni, che all’Atalanta dei record è mancato solo un trofeo. L’ex Genoa ha risposto in merito e ha anche citato il Napoli di quest’anno e della grande stagione che sta disputando. Queste le sue parole: “L’Atalanta in questi anni ha polverizzato tutti i record. L’Ataanta non ha 20 o 30 Scudetti, forse solo la Coppa Italia è un rimpianto considerando le due finali giocate. Quest’anno quello che sta facendo il Napoli è qualcosa di straordinario, magari anche superiore a quanto fatto con Maradona e questo è un valore aggiunto perché probabilmente va a battere il record di quella squadra. Non mi mancano i trofei, abbiamo conquistato tantissimi record”.