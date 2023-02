Secondo quanto riportato dal portale Espn, il Manchester United e il Paris Saint-Germain sarebbero pronte ad offrire elevate cifre nella sessione di mercato estiva per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato, potrebbero arrivare offerte di circa 100 milioni di euro, e per una cifra più bassa, il nigeriano non si muoverà da Napoli. Invece, secondo le voci che girano in Italia, Aurelio De Laurentiis potrebbe richiedere l’enorme cifra di 130 milioni di euro.