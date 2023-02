D’Agostino: “Baldanzi a Napoli può solo migliorare. Samardzic è già pronto”

Gaetano D’Agostino, ex giocatore e oggi allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio. Si è parlato della possibilità del Napoli di acquistare i giovani Tommaso Baldanzi e Lazar Samardzic.

“Baldanzi e Samardžić, chi è più pronto e chi ha più potenziale in ottica Napoli? In Italia ci poniamo sempre il problema della prontezza dei giovani. Siamo indietro anche per questo. Credo che Baldanzi, sotto la gestione del tecnico partenopeo, possa soltanto migliorare. Samardžić, nello scorso anno, era ancora alla ricerca di una sua identità. Tuttavia, ritengo il tedesco già pronto. Va comunque riconosciuta alla piazza napoletana la capacità di saper aspettare i giovani talenti, negando pressioni inutili verso giovani calciatori. Il Napoli ha mostrato capacità e coraggio nell’inizio di un nuovo ciclo, giovandosi successivamente anche dell’appoggio della piazza che ha saputo riconoscergli i meriti”.