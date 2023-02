Spezia-Napoli, previsti almeno 500 tifosi al Picco. Club Milano Azzurra: “Non indossate simboli del Napoli”

Nonostante il divieto delle trasferte per i tifosi del Napoli a causa degli scontri con i tifosi della Roma, in occasione del match di domenica alle ore 12:30 sono previsti circa 500 tifosi azzurri, sparsi in tutto lo stadio. A comunicarlo è il Club Milano Azzurra 1984, che fa sapere che arriveranno a La Spezia tifosi da Bologna, Genova, Bergamo e ovviamente Milano. Questi ultimi, con un comunicato sui social hanno invitato i tifosi a non “indossare simboli e vessilli del Napoli” né all’interno né all’esterno dello stadio.