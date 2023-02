Dalle ore 15 di martedì 31 gennaio sono stati posti in vendita su TicketOne i biglietti per la gara di campionato tra Napoli e Cremonese, prevista per domenica 12 febbraio alle ore 20:45. Le curve superiori risultano già esaurite ed allo stesso tempo anche distinti superiori e tribune sono già terminati!

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 40,00

Curve € 30,00