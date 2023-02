L’importanza di distinguersi in campo

Oggi è molto importante sapersi distinguere sui campi di gioco, l’immagine della vostra squadra ha bisogno di essere curata nei minimi dettagli. Uno degli oggetti più utilizzati dai giocatori è sicuramente la bottiglia dell’acqua. Ci sono diversi vantaggi nell’offrire borracce personalizzate per le squadre di calcio ai propri soci o sostenitori.

Perchè scegliere le borraccie personalizzate

Uno dei principali vantaggi è sicuramente l’aspetto relativo alla pubblicità, le borracce personalizzate con il logo della squadra di calcio fungono da pubblicità ambulante e possono aumentare la visibilità della squadra a costi estremamente bassi rispetto ai tradizionali mezzi pubblicitari. Le borracce personalizzate con il logo della squadra di calcio possono essere utilizzate ovunque e viste da molte persone, aumentando la visibilità della squadra.



Questo può essere particolarmente utile per le squadre che cercano di espandere la propria base di fan. Hanno anche funzione di fidelizzazione dei fan, offrire borracce personalizzate ai fan è della squadra può infatti aumentare la loro fedeltà e sostegno alla squadra. Sono inoltre pratiche, poiché le borracce personalizzate possono essere utilizzate per portare con sé bevande durante gli allenamenti o le partite, e sono un’opzione più eco-sostenibile rispetto alle bottiglie di plastica usa e getta. Senza tralasciare la possibilità di revenue per la società, la vendita di borracce personalizzate può essere una fonte di entrate per la squadra di calcio, vendendole online o durante i match della squadra.

In sintesi, le borracce personalizzate possono aumentare la visibilità della squadra, fidelizzare i fan, essere pratiche e fungere da fonte di entrate.

Borracce personalizzate: come fidelizzare i fan

Sono molte le aziende che permettono di personalizzare le proprie boracce, ma una delle più affidabili ed imporrtanti è sicuramente Zaprinta, lo specialista delle bottiglie personalizzate per le squadre di calcio, offrono una vasta gamma di bottiglie d’acqua personalizzate per la vostra squadra e sono consapevoli dell’importanza di distinguersi in campo e proprio per questo offrono la possibilità di idratare i vostri giocatori con bottiglie d’acqua personalizzate con il logo del vostro club.



I loro prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità per garantire la massima durata e resistenza. Potrete scegliere tra una vasta gamma di dimensioni e colori e personalizzare le bottiglie con i vostri design, loghi, testi o immagini per renderle uniche e rappresentative del vostro club. Le borracce personalizzate sono pratiche da portare con sé ovunque, soprattutto durante gli allenamenti o le partite.



Inoltre, essendo riutilizzabili, sono un’opzione più eco-sostenibile rispetto alle bottiglie di plastica usa e getta.Le borracce personalizzate possono anche essere utilizzate come regalo per i fan della squadra, soprattutto in occasione di eventi speciali o ricorrenze. Questo può aumentare il loro senso di appartenenza alla squadra e la loro soddisfazione.

Riutalizzabile ed ecologiche

Le borracce d’acqua sono generalmente considerate più ecologiche rispetto alle bottiglie di plastica usa e getta perché sono riutilizzabili. Ciò significa che, anziché finire in discarica, possono essere utilizzate più volte, riducendo così la quantità di rifiuti prodotti. Inoltre, la produzione di bottiglie d’acqua riutilizzabili richiede meno energia e risorse rispetto alla produzione di bottiglie di plastica usa e getta, rendendole ancora più eco-sostenibili.



Offrire borracce d’acqua personalizzate ai fan della squadra di calcio può anche incoraggiare una maggiore consapevolezza dell’importanza di scelte più ecologiche e di ridurre l’impatto ambientale.