Nel corso dell’allenamento mattutino del Napoli, è venuta a far visita la squadra di calcio a 5 della città di Napoli, la Napoli Futsal, anch’essa al momento prima nel campionato Nazionale. A documentarlo sui propri canali social è stata la Ssc Napoli che scrive così: “Graditissima visita del Napoli Futsal, primo in classifica in Serie A Calcio a 5! Complimenti al Presidente Serafino Perugino, all’allenatore David Marin e al capitano Fernando Perugino”.

